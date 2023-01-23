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الشرطة الأميركية تعثر على جثة مشتبه به في إطلاق نار في كاليفورنيا

Lebanon 24
23-01-2023 | 00:00
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وجدت الشرطة الأميركية جثة شخص داخل سيارة كانت تطاردها، للاشتباه به في قتل 10 أشخاص، مساء السبت، في نادي ليلي في مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا.

وكانت الشرطة قد طاردت في جنوب كاليفورنيا، الأحد، المشتبه به في تنفيذه عمليّة إطلاق النار في نادي ليلي خلال احتفالات رأس السنة القمريّة الجديدة.
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