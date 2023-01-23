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عربي-دولي

رئيس وزراء نيوزيلندا الجديد: الحكومة ستسارع في إعادة ترتيب الأولويات

Lebanon 24
23-01-2023 | 00:30
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قال رئيس الوزراء النيوزيلندي الجديد كريس هيبكنز إن حكومته "ستسارع" في إعادة ترتيب الأولويات والنظر فيما إذا كانت السياسات الحالية بحاجة إلى تقليص.

وظهر هيبكنز في عدد من وسائل الإعلام النيوزيلندية، بعد أن اختير، الأحد، ليحل محل جاسيندا أرديرن زعيماً لحزب العمال، ما يجعله رئيس الوزراء الجديد في البلاد.
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وقال هيبكنز لبرنامج "بريكفاست' على تلفزيون "تي.في.إن.زد"، إن الحكومة ستعيد التركيز على "القضايا التي تؤثر على الحياة اليومية للمواطن العادي" في نيوزيلندا، ومنها التضخم، كما ستبحث الحد من سياسات أخرى، من دون الخوض في التفاصيل.

وقال هيبكنز لبرنامج "إيه.إم شو"، وهو برنامج صباحي آخر، "سنمضي سريعاً في كل هذه القضايا.. في غضون الأسابيع القليلة المقبلة، ستلاحظون قدراً كبيراً من الوضوح بشأن إعادة تحديد الأولويات". وأضاف: "أنا متفائل حقاً، لقد تلقيت قدراً هائلاً من الدعم. وأعتقد أن نيوزيلندا تمنحني (فرصة) عادلة".
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