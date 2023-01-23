بالأرقام.. هذه حصيلة قتلى روسيا وأوكرانيا منذ اندلاع الحرب

أوقعت المعارك الدائرة منذ عام تقريبا بين روسيا وأوكرانيا 180 ألف قتيل أو جريح في صفوف الجيش الروسي و100 ألف في الجانب الأوكراني إضافة إلى مقتل 30 ألف مدني، وفق تقديرات نشرها، أمس الأحد، رئيس الأركان النروجي.

وأعلن رئيس الأركان النروجي إريك كريستوفرسن في مقابلة مع قناة "تي في 2" أن "الخسائر في صفوف القوات الروسية باتت قريبة من 180 ألفا بين قتيل أو جريح".

يذكر أن النروج الدولة المتاخمة لروسيا، عضو في الناتو منذ تأسيسه في عام 1949.

وأضاف الجنرال النروجي أن "الخسائر الأوكرانية تخطت على الأرجح الـ100 ألف قتيل أو جريح. بالإضافة إلى ذلك قُتل نحو 30 ألف مدني في هذه الحرب الفظيعة".

ولم تقدم روسيا وأوكرانيا أي حصيلة موثوقة عن خسائرهما منذ شهور.

وفي تشرين الثاني الماضي، قال رئيس الأركان الأميركي مارك ميلي إن الجيش الروسي تكبد خسائر تزيد عن 100 ألف جندي بين قتيل أو جريح، مع حصيلة مماثلة "على الأرجح" في الجانب الأوكراني، فيما لا يمكن التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.

وأكد رئيس الأركان النروجي، أمس الأحد، أنه رغم خسائرها الفادحة فإن "روسيا قادرة على مواصلة (هذه الحرب) لفترة طويلة"، مستشهدا بقدرات موسكو في التعبئة وإنتاج الأسلحة.

وتابع: "أكثر ما يقلق هو ما إذا كانت ستتمكن أوكرانيا من إبقاء سلاح الجو الروسي خارج الحرب"، في حين أنها تمكنت حتى الآن من إبقائه خارج الحرب إلى حد كبير "بفضل المضادات الجوية الأوكرانية".

ونفذت معظم الغارات الروسية في الأشهر الأخيرة بصواريخ بعيدة المدى.

ودعا الجنرال النروجي إلى تسليم اوكرانيا دبابات قتالية وهو ملف تعرقله حتى الآن ألمانيا. (سكاي نيوز)