روسيا تعلن تدمير رادار أميركي الصنع في خيرسون

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، الأحد، إن القوات الروسية دمرت رادار أميركي الصنع في منطقة خيرسون، بحسب وكالة "تاس" الروسية للأنباء.



وأضاف: "تم تدمير رادار مضاد للمدفعية أميركي الصنع، طراز AN/ТPQ-36، على محور خيرسون بالقرب من منطقة سادوفوي".

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