Advertisement

عربي-دولي

الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا

Lebanon 24
23-01-2023 | 03:00
A-
A+
Doc-P-1031273-638100582238590185.jpg
Doc-P-1031273-638100582238590185.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي سيناقشون منح أوكرانيا نصف مليار يورو لشراء أسلحة ومعدات عسكرية (الجزيرة)
lebanon 24
23/01/2023 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
صحيفة فاينانشال تايمز: الاتحاد الأوروبي يدرس استخدام الأصول الروسية المجمدة في إعادة إعمار أوكرانيا
lebanon 24
23/01/2023 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
تغريم "واتساب" لانتهاكه قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي
lebanon 24
23/01/2023 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام بولندي: الاتحاد الأوروبي سيبحث عقوبات جديدة على بيلاروسيا لأول مرة منذ أشهر (العربية)
lebanon 24
23/01/2023 15:09:38 Lebanon 24 Lebanon 24

الاتحاد الأوروبي

اوكرانيا

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-01-23
08:00 | 2023-01-23
07:30 | 2023-01-23
07:00 | 2023-01-23
06:46 | 2023-01-23
06:00 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website