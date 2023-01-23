فنلندا تتجه "قريباً" إلى اتخاذ قرار بشأن شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية

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تتجه وزارة الدفاع الفنلندية إلى اتخاذ قرار قريباً بشأن شراء أنظمة دفاع جوي إسرائيلية، حسبما ذكرت صحيفة "هيلسينكين سانومات".وقال تقرير الصحيفة، الأحد، إن فنلندا تختار بين موردين، الأول هو صناعات الفضاء الإسرائيلية التي تقدم نظام Barak MX والثاني أنظمة الدفاع المتقدمة "رافائيل" التي تقدم نظام David' s Sling.وشملت القائمة المختصرة قبل الاستقرار على هذين النظامين، خيارات من ألمانيا والنرويج والمملكة المتحدة.ورفضت الوزارة الخوض في التفاصيل بشأن الصفقة المحتملة.