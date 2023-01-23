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رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه

Lebanon 24
23-01-2023 | 01:20
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أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، محافظ البنك المركزي من منصبه.

وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، كلف السوداني، علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.
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