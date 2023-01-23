رئيس الوزراء العراقي يعفي محافظ البنك المركزي العراقي من منصبه

أعفى رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الإثنين، محافظ البنك المركزي من منصبه.



وبحسب وكالة الأنباء العراقية "واع"، كلف السوداني، علي محسن العلاق بإدارة البنك المركزي بالوكالة.

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