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عربي-دولي

روسيا تتهم أوكرانيا بنشر صواريخ "هيمارس" قرب محطات نووية

Lebanon 24
23-01-2023 | 05:00
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نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الاستخبارات الروسية، أن أوكرانيا قامت بنشر صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع قرب محطات نووية بالبلاد.
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