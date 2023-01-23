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عربي-دولي
روسيا تتهم أوكرانيا بنشر صواريخ "هيمارس" قرب محطات نووية
Lebanon 24
23-01-2023
|
05:00
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نقلت وكالة "ريا نوفوستي" عن الاستخبارات الروسية، أن أوكرانيا قامت بنشر صواريخ "هيمارس" أميركية الصنع قرب محطات نووية بالبلاد.
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