موسكو تستبعد إمكانية عقد اجتماع مع واشنطن بشأن "نيو ستارت"

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نقلت وكالات أنباء حكومية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف القول إن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأميركية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية.وقال في إفادة للصحافيين‭‭‭ ‬‬‬إن أعداء روسيا يفاقمون المخاطر في أوكرانيا بتسليمها الأسلحة.وذكر أن السفير الأميركي الجديد لروسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام.