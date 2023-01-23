Advertisement

عربي-دولي

موسكو تستبعد إمكانية عقد اجتماع مع واشنطن بشأن "نيو ستارت"

Lebanon 24
23-01-2023 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1031317-638100648962081414.jpg
Doc-P-1031317-638100648962081414.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
نقلت وكالات أنباء حكومية روسية عن نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف القول إن الوضع الحالي في العلاقات الروسية الأميركية لا يسمح بعقد اجتماع لمناقشة معاهدة "نيو ستارت" للحد من انتشار الأسلحة النووية.
Advertisement

وقال في إفادة للصحافيين‭‭‭ ‬‬‬إن أعداء روسيا يفاقمون المخاطر في أوكرانيا بتسليمها الأسلحة.

وذكر أن السفير الأميركي الجديد لروسيا سيصل إلى موسكو خلال أيام.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
08:00 | 2023-01-23
08:00 | 2023-01-23
07:30 | 2023-01-23
07:00 | 2023-01-23
06:46 | 2023-01-23
06:00 | 2023-01-23
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website