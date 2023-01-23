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عربي-دولي

إيران: تبادل الرسائل بشأن إحياء الاتفاق النووي مستمر

Lebanon 24
23-01-2023 | 03:08
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أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن تبادل الرسائل بشأن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، لا يزال مستمراً.

وأشار إلى أن بلاده لا تجري مفاوضات ثنائية مستقلة مع الجانب الأميركي.
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