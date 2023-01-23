إيران: تبادل الرسائل بشأن إحياء الاتفاق النووي مستمر

أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، أن تبادل الرسائل بشأن مفاوضات إعادة إحياء الاتفاق النووي، لا يزال مستمراً.



وأشار إلى أن بلاده لا تجري مفاوضات ثنائية مستقلة مع الجانب الأميركي.

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