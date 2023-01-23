أميركا.. مشرّعون يطالبون إدارة بايدن بتزويد أوكرانيا بدبابات "أبرامز"

حض مشرّعون أميركيون، الأحد، إدارة الرئيس جو بايدن على تصدير دبابات (أبرامز إم 1) القتالية إلى أوكرانيا، معتبرين أنّ إرسال عدد رمزي من تلك الدبابات إلى كييف سيكون كافياً لتشجيع الحلفاء الأوروبيين على فعل الأمر نفسه.

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وقال مايكل مكول، عضو الحزب الجمهوري المنصب حديثاً رئيساً للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لبرنامج "ذيس ويك" (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة "إيه.بي.سي" إن دبابة "واحدة فحسب" من دبابات أبرامز ستكون كافية لتشجيع الحلفاء، وخصوصاً ألمانيا، على إرسال دبابات دعماً لأوكرانيا في قتالها ضد روسيا. وأضاف: "حتى قول إننا سنقدم دبابات أبرامز سيكون كافياً".



ودأب مسؤولون أوكرانيون على مناشدة الحلفاء الغربيين لأشهر لإمدادهم بالدبابات الحديثة في ظل تصدي بلادهم لغزو روسي شامل. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت بريطانيا أنها ستمدّ أوكرانيا بما إجماليه 14 دبابة "تشالينجر 2"، ولكن الجائزة الحقيقية هي دبابات "ليوبارد 2" الألمانية الثقيلة، التي يرتب حلفاء أوكرانيا لتوريدها. وقال مايكل مكول، عضو الحزب الجمهوري المنصب حديثاً رئيساً للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، لبرنامج "ذيس ويك" (هذا الأسبوع) الذي تبثه شبكة "إيه.بي.سي" إن دبابة "واحدة فحسب" من دبابات أبرامز ستكون كافية لتشجيع الحلفاء، وخصوصاً ألمانيا، على إرسال دبابات دعماً لأوكرانيا في قتالها ضد روسيا. وأضاف: "حتى قول إننا سنقدم دبابات أبرامز سيكون كافياً".ودأب مسؤولون أوكرانيون على مناشدة الحلفاء الغربيين لأشهر لإمدادهم بالدبابات الحديثة في ظل تصدي بلادهم لغزو روسي شامل. وفي الآونة الأخيرة، أعلنت بريطانيا أنها ستمدّ

وتتزايد الضغوط على برلين منذ أسابيع لإرسال بعض دبابات ليوبارد الخاصة بها إلى أوكرانيا، أو على الأقل الموافقة على نقلها من دول أخرى. ولكن يبدو أن ألمانيا ربطت أي تقديم لتلك الدبابات بتحرك الولايات المتحدة لإرسال دبابات أبرامز الخاصة بها، وهو ما رفضه مسؤولون أميركيون لأن المركبات معقدة الصيانة.



وقال السيناتور الديمقراطي كريس كونز لشبكة "إيه.بي.سي" إنه آن أوان تنحية هذه المخاوف جانباً، وأضاف: "إن تطلب الأمر إرسالنا بعض دبابات أبرامز لإتاحة الحصول على دبابات ليوبارد من ألمانيا ومن بولندا ومن حلفاء آخرين، فسأدعم ذلك".

وأردف: "أحترم أن قادتنا العسكريين يعتقدون بأن أبرامز (صيانتها) معقدة للغاية و(تشغيلها) مكلف جداً لتكون بنفس فائدة دبابات ليوبارد، ولكننا نحتاج إلى مواصلة العمل مع حلفائنا المقربين والمضي قدماً في تلك الخطوة المستعصية".

ألمانيا تبدي استعدادها للسماح لبولندا بإرسال دبابات "ليوبارد" لأوكرانيا

ويوم الأحد، أعلنت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أن برلين مستعدة للسماح لبولندا بإرسال دبابات "ليوبارد" ألمانية الصنع لأوكرانيا لمساعدتها في صدّ الغزو الروسي في حال تقدّمت وارسو بهكذا طلب.



وقالت بيربوك لقناة "إل سي إي" الفرنسية في أعقاب قمة فرنسية ألمانية في باريس: "إذا طُرح علينا السؤال فلن نقف في طريق" بولندا، مضيفة "نعلم كم أن هذه الدبابات مهمة، لذلك نبحث في ذلك الآن مع شركائنا".



وفي وقت سابق الأحد، اعتبر رئيس الوزراء البولندي أن رفض برلين تزويد كييف دبابات ثقيلة طراز ليوبارد هو أمر "غير مقبول"، الأمر الذي تطالب به أوكرانيا لصد الهجوم الروسي.



وقال ماتيوس مورافيسكي لوكالة الأنباء البولندية إن "موقف ألمانيا غير مقبول. لقد مر ما يقرب من عام على بدء الحرب. يموت أبرياء كل يوم. القنابل الروسية تدمر المدن الأوكرانية. تتم مهاجمة المدنيين وقتل النساء والأطفال".



وتأتي تصريحاته بعد يومين من اجتماع شاركت فيه نحو 50 دولة في قاعدة رامشتاين الجوية الأميركية بهدف اتخاذ قرار حول تقديم مساعدة عسكرية إضافية إلى كييف.



وأعلن حلفاء أوكرانيا خلال الاجتماع تسليم كميات كبيرة من الأسلحة إلى كييف، لكنهم فشلوا في الاتفاق على تسليمها دبابات ثقيلة على الرغم من مطالباتها المتكررة.

وتتحدث واشنطن عن صعوبات تقنية في رفضها إرسال دبابات "أبرامز" لأوكرانيا، من بينها استهلاك الوقود الكبير والخاص وصعوبة صيانتها.