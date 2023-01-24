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القوات الصومالية تعلن مقتل 39 مسلحاً من حركة "الشباب"

Lebanon 24
24-01-2023 | 14:30
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قتلت القوات الصومالية 39 عنصراً من حركة "الشباب" التابعة لتنظيم القاعدة، غربي مدينة حررطيري الاستراتيجية الواقعة شمال شرق إقليم مدق، وسط الصومال.

وأفاد قائد القوات البرية الصومالية، الجنرال بيحي تهليل، الاثنين، بأن الجيش الصومالي قتل 39 عنصراً من مليشيات حركة "الشباب" التي تسميها السلطات الصومالية، ميليشيا "الخوارج الإرهابية"، في عملية نفذها بالتعاون مع الشركاء الدوليين في المناطق الغربية من مدينة حررطيري.
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وأشار الجنرال بيحي، إلى أن الجيش الصومالي يواصل مطاردة فلول مسلحي حركة "الشباب" في الأحراش والمناطق النائية، وصادر أسلحة وذخائر من عناصر الحركة.

وأوضح بيحي أن مسلحي حركة "الشباب" أحرقوا عدداً من السيارات المدنية، كما أحرقوا أيضاً آلياتهم العسكرية بعد تعذر استخدامها، بسبب مطاردات الجيش وغارات الحلفاء.

وأوضح بيجي، أن الجيش الصومالي تمكن اليوم من تحرير عدد من القرى في إقليم مدق شمال شرقي الصومال.

وفي سياق متصل، أعلن بيجي، أن القوات الصومالية قتلت 45 عنصراً من حركة "الشباب"، وأصابت 50 آخرين، خلال الساعات الـ 24 الماضية.
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