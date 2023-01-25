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عربي-دولي

الكرملين: الدبابات الغربية ستحترق إذا سُلمت لأوكرانيا

Lebanon 24
25-01-2023 | 06:00
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أعلن الكرملين اليوم الأربعاء، أنه في حال قامت الدول الغربية بتزويد أوكرانيا بدبابات ثقيلة، فإن تلك الآليات ستُدمَّر في ساحة المعركة.
 

ورأى المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف أنّ الوضع في "أوروبا والعالم متوتر للغاية ولا وجود لعناصر انفراج".
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يأتي ذلك فيما تخطط كل من الولايات المتحدة وألمانيا لإرسال دبابات إلى أوكرانيا بعد شهور من الجدل، وفقا لتقارير إعلامية.

ومن المتوقع أن تعلن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، عن خطط لإرسال العشرات من دبابات إم 1 أبرامز.

وبحسب ما ورد، فقد قرر المستشار الألماني، أولاف شولتز، إرسال ما لا يقل عن 14 دبابة ليوبارد 2.


وأصر المسؤولون الألمان بشكل خاص على أنهم سيوافقون فقط على نقل ليوبارد 2 إس إلى أوكرانيا إذا أرسلت الولايات المتحدة أيضا إم 1 أبرامز.
 
 
 
ونفى مسؤولون في كلا البلدين وجود صلة بين الخطوتين المحتملتين، وفقاً لتقارير وسائل إعلام أميركية. (العربية)
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