Advertisement

عربي-دولي

مدفيديف يعلن أن نظام كييف سيفقد قريبا المنافذ المطلة على البحر

Lebanon 24
25-01-2023 | 14:30
A-
A+
Doc-P-1032157-638102676855380692.jpg
Doc-P-1032157-638102676855380692.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن نظام كييف سيفقد قريبا أي منفذ له مطل على البحر.

وكتب مدفيديف ذلك في قناته على "تيلغرام" اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على رغبة كييف في الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسلحة الهجومية من جانب الغرب، بما في ذلك الطائرات والغواصات. (روسيا اليوم) 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:00 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:07 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:40 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:23 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
16:30 | 2023-01-25
16:06 | 2023-01-25
16:00 | 2023-01-25
15:33 | 2023-01-25
15:30 | 2023-01-25
15:00 | 2023-01-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website