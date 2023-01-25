مدفيديف يعلن أن نظام كييف سيفقد قريبا المنافذ المطلة على البحر

قال نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف، أن نظام كييف سيفقد قريبا أي منفذ له مطل على البحر.



وكتب مدفيديف ذلك في قناته على "تيلغرام" اليوم الأربعاء، في معرض تعليقه على رغبة كييف في الحصول على أكبر عدد ممكن من الأسلحة الهجومية من جانب الغرب، بما في ذلك الطائرات والغواصات. (روسيا اليوم)

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