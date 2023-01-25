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عربي-دولي

مرض غامض في السعودية... ما هو؟

Lebanon 24
25-01-2023 | 13:00
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أفادت صحيفة "سبق" بأن مرضا غامضا تسبب في نفوق نحو 40 متنا من الإبل غربي منطقة الأفلاج في المملكة العربية السعودية.

ونقلت "سبق" عن مالك الإبل محمد الدوسري قوله إن المرض تفشى فجأة في قطيع الإبل منذ نحو 20 يوما، وتسبب في نفوق أكثر من 40 متنا وما زال يحصد المزيد".
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وتابع الدوسري: "باشر أطباء الموقع بأخذ عيّنات وإرسالها للرياض، إلا أن تأخر ظهور النتائج، قد يكلفني الكثير من الإبل، وقد تنتقل العدوى إلى إبل المنطقة".

كما طالب في الوقت نفسه بسرعة تشخيص المرض وعلاجه أو معرفة مسبباته.

وأوضحت "سبق" أن مكتب البيئة والمياه والزراعة باشر على مدار يومين دراسة حالات الإبل المصابة والنافقة وقام بسحب عيّنات وإرسالها لمختبرات الرياض لتشخيص المرض وينتظر وصول النتائج. (روسيا اليوم)

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