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ترامب: منع رئيس أميركي من استخدام فيسبوك لا ينبغي أن يحصل مجدّداً

Lebanon 24
25-01-2023 | 20:00
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أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب أنه "لا ينبغي منع أي رئيس مجددا من النشر على وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في معرض رده على إعلان شركة ميتا رفع الحظر المفروض عليه في "فيسبوك" و"إنستغرام" لمدّة عامين.
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وقال ترامب على موقعه "تروث سوشال" إن "فيسبوك الذي خسر مليارات الدولارات من قيمته منذ حظر رئيسكم المفضل، الذي هو أنا، أعلن للتو أنه سيعيد تفعيل حسابي".
وأضاف: "شيء من هذا القبيل لا يجب أن يحصل مجددا لرئيس خلال ولايته، أو أي شخص آخر لا يستحق العقاب".
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