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عربي-دولي

ملامح "زيلينسكي"... ما قبل الحرب وما بعدها (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2023 | 02:30
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انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يرصد تغير ملامح الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي قبل وبعد الحرب الروسية على أوكرانيا، التي بدأت قبل نحو عام.

ويظهر زيلينسكي في بداية الفيديو وهو يرتدي بدلة رسمية باللون الأسود، وهو حليق اللحية، وبعدها تبدأ الملامح في التغير، حيث يظهر زيلينسكي وهو يرتدي ألبسة باللون الزيتي العسكري، بالإضافة إلى نمو شعر اللحية وعدم حلقها.
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وفي أبريل 2019، حقق زيلينسكي، الذي كان ممثلا كوميديا، فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا على الرئيس المنتهية ولايته آنذاك، بترو بوروشنكو، بحسب استطلاع أجري لدى الخروج من مراكز الاقتراع.

ومنذ بداية الحرب في 24 فبراير 2022، قاد الرئيس الأوكراني، حملة إعلامية قوية من خلال استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بمهارة مبرزا الوحشية الروسية والتعثر العسكري ومناشدة عواطف القادة الأجانب.

واعتبر نداء الزعيم الأوكراني إلى الكونغرس الأميركي (في مارس 2022) - الذي ظهر فيه ملتحي في قميصه العسكري المميز - مثالا على كيفية إشراف نجم التلفزيون السابق على حملة اتصالات فعالة بشكل غير عادي، والتي أثبتت أنها حاسمة في حشد الدعم العالمي من أجل حرب أوكرانيا ضد روسيا، وفقا لصحيفة "واشنطن بوست".(الحرة) 
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