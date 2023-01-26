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عربي-دولي

تشكل خطرا على روسيا... أميركا تزود اوكرانيا بهذه الاسلحة

Lebanon 24
26-01-2023 | 03:30
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أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، الأربعاء، أن الأسلحة التي أرسلتها الولايات المتحدة لأوكرانيا ستكون خطيرة على القوات الروسية.

كما قال منسق الاتصالات بالبيت الأبيض لـ"العربية/الحدث"، "أرسلنا دبابات لأوكرانيا لتكون جاهزة لدفاع عن نفسها بحلول الربيع".
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مبدأ المحاسبة
وتابع "نصر على مبدأ المحاسبة لسوء استخدام أسلحتنا في أوكرانيا".

كما أوضح كيربي أن تدريب الأوكرانيين على استخدام دبابات أبرامز سيستغرق عدة أشهر.

إلى ذلك، قال إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يستخدم الشتاء لإعادة تجميع صفوفه وشن هجوم جديد في أوكرانيا، مضيفاً "حرب بوتين على أوكرانيا تهدد أمن أوروبا".

هذا وعبرت واشنطن عن رفضها أي تحذيرات روسية حيال تصاعد الوضع في أوكرانيا بسبب إرسال دباباتها.

لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا
وقال الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، إنّ الدبّابات الغربية التي قرّرت الولايات المتّحدة وحلفاؤها، وفي مقدّمهم ألمانيا، تزويد أوكرانيا بها للتصدّي للعملية الروسية "لا تشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

وقال بايدن إنّ إرسال دبابات أبرامز الأميركية وليوبارد الألمانية إلى أوكرانيا يندرج في إطار "التزام دول في جميع أنحاء العالم، بقيادة الولايات المتّحدة، بمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سيادتها ووحدة أراضيها... هذا الأمر لا يشكّل تهديداً هجومياً لروسيا".

31 دبابة أبرامز
وأعلن مسؤول أميركي كبير الأربعاء أنّ الولايات المتّحدة سترسل إلى أوكرانيا 31 دبّابة أبرامز، لتتعزّز بذلك ترسانة الأسلحة الغربية التي تتجمّع لدى الجيش الأوكراني، تمهيداً لهجوم مضادّ يستعدّ لشنّه ضدّ القوات الروسية.

وقال المسؤول الكبير في الإدارة الأميركية للصحافيين طالباً عدم نشر اسمه إنّ "الولايات المتّحدة سترسل 31 دبابة من طراز إم1 أبرامز"، مضيفاً "سترون مئات المركبات المدرّعة - مركبات ذات قدرات استثنائية - والدبابات تصل إلى أوكرانيا، والأهم من ذلك أنّها ستصل مع أطقم مدرّبة".(الحدث) 
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