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9 شهداء وعدّة اصابات خلال اشتباكات مع جيش الاحتلال في مخيم جنين (فيديو)

Lebanon 24
26-01-2023 | 03:56
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس عن استشهاد 9 فلسطينيين بينهم سيدة مسنة، وإصابة 16 آخرين بينهم 4 إصابات خطيرة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة جنين ومخيمها.
 
 
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وبحسب ما أفادت به وكالة الأنباء الرسمية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، واعتلت أسطح المنازل في المخيم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات، أطلق خلالها الجنود الرصاص وقنابل الغاز باتجاه الشباب المقاومين.
 
 
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال قطعت التيار الكهربائي عن مخيم جنين بالتزامن مع اقتحامه.
 
 
 
 وأشارت وزارة الصحة إلى أن "الوضع في مخيم جنين حرج للغاية"، متّهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي بـ"اقتحام مستشفى جنين الحكومي، وإطلاق بشكلٍ متعمد قنابل الغاز المسيل للدموع" بداخله".
 
 
 

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