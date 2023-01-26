كيف يتمثل منطق التصعيد في أوكرانيا؟

عندما حقق الجيش الأوكراني تقدمًا سريعًا في حملته الخريفية، ارتبطت مخاوف الانتقام النووي الروسي بالتفسير الأميركي القديم للنظرية الاستراتيجية الروسية: "التصعيد من أجل التهدئة"، فكرة استخدام ضربة نووية محدودة لرفع مخاطر الصراع إلى درجة أن أعدائك لا يرون أي خيار سوى المساومة، بغض النظر عن مزاياهم التقليدية.

Advertisement

وبحسب صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، "في الأشهر التي تلت ذلك، خففت العودة إلى حرب الاستنزاف والتخلي الروسي المتنوع من المخاوف النووية إلى حد ما. لكن نظرية "التصعيد من أجل التهدئة" تبقى ذات صلة بالوضع في أوكرانيا، لأنها تبدو وكأنها توجه كلا من الإستراتيجيات الأميركية والروسية - التقليدية، وليس النووية - لحملة الربيع. نعم، الإستراتيجية الأميركية وليس الأوكرانية. وتبقى الإستراتيجية المرغوبة لأوكرانيا كما كانت، وهذا أمر مفهوم بما فيه الكفاية، للحرب بأكملها: تصعيد لتحقيق النصر. فكييف تريد أكبر عدد ممكن من الأسلحة التي يمكن للغرب إرسالها، وتريد استعادة كل شبر من الأرض، ولا تريد قبول الشروط التي من شأنها أن تتنازل عن أي شيء للروس الغازية".



وتابعت الصحيفة، "تشترك في هذا الموقف العديد من الأصوات المتشددة في أوروبا وأميركا، التي تواصل التخطيط لانتصار أوكرانيا والإطاحة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين. لكن من المحتمل ألا تشارك إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن في ذلك، أو على الأقل ليس من قبل صانعي القرار الرئيسيين. نعم، الموقف الرسمي للبيت الأبيض هو أن أوكرانيا ستحظى بالدعم الأميركي حتى النصر. لكن النهج الحذر الذي اتخذه بايدن وفريقه في التعامل مع التسلح قد يغير بشكل جذري ميزان الحرب، والدعوات التي تشجع كييف على إظهار الانفتاح على التفاوض - كل هذا يشير إلى أن الهدف المباشر للبيت الأبيض هو هدنة مواتية، وليس هزيمة روسية كاملة".



وأضافت الصحيفة، "للوصول إلى هذا السلام المتخيل، على الرغم من ذلك، تحتاج إلى إقناع الروس بأن هدنة حقيقية في مصلحتهم - على عكس "نزاع مجمّد" آخر، حيث تنتهي الحرب ولكن السلام لا يتم بشكل رسمي أبدًا - وأنهم إذا استمروا في تأجيج الحرب، فسوف يستمرون في خسارة الرجال والمواد بوتيرة وحشية مزعزعة لاستقرار النظام. ويتمثل أحد الآمال في أن الهجوم المضاد الأوكراني في الخريف الماضي وصمود أوروبا الناجح حتى الآن لأشهر الشتاء سيكونان حاسمين في دفع موسكو نحو قبول هذا الواقع، وحتى نحو وضع مقترحاتها الخاصة (بلا شك مقترحات غير واقعية في البداية) لتسوية تفاوضية".

وبحسب الصحيفة، "لكن عوضاً عن ذلك، يبدو أن الروس لا يكتفون بتأسيس موقف دفاعي فحسب، بل يستعدون أيضًا لشن هجومهم المتجدد. وهو ما يفسر بدوره سبب توخي البيت الأبيض في عهد بايدن وحلفائها الأوروبيين تحويل مسار التصعيد، مما يتيح زيادة الدبابات والدروع الثقيلة المتدفقة إلى أوكرانيا. حتى الآن هذه ليست سياسة مصممة للتغلب تمامًا على التعبئة الروسية أو طرد الروس من أوكرانيا. يبدو أنها سياسة تهدف إلى تخفيف حدة أي هجوم جديد، وربما جعل الروس يخسرون المزيد من الأرض، ولإظهار موسكو أنها لا تستطيع الفوز في حرب طاحنة بسهولة أكبر مما كانت تأمل في البداية في الفوز بحرب قصيرة. إنه تصعيد يفترض أن الروس بحاجة إلى مزيد من الإقناع، وبعد ذلك سيكونون منفتحين على خفض التصعيد الذي لم نتمكن من تحقيقه".

وتابعت الصحيفة، "لكن يبدو أن منطقًا مشابهًا يقود الاستراتيجية الروسية. من المنظور الروسي المفترض، جعلت المكاسب الأوكرانية في الخريف والصمود الأوروبي في الشتاء النجاح العسكري أكثر إلحاحًا. لا جدوى من صياغة مقترحات سلام طالما أن الأوكرانيين مقتنعون بأن بإمكانهم تحقيق نصر كامل، وهم مقتنعون بذلك أكثر من أي وقت مضى. لذلك بمجرد كسر هذا الأمل بقوة السلاح، يمكن أن تبدأ تسوية مقبولة لموسكو في الظهور، مما يجعل من الضروري إثبات أن الجمود العسكري هو أفضل ما يمكن أن تأمل فيه كييف على الإطلاق، وأن الدعم الأميركي والأوروبي قد يكون كافياً. ومثل هذا الدليل لا يمكن تقديمه إلا من خلال التصعيد".

وأضافت الصحيفة، "سيعترض الصقور على هذا التحليل من خلال الإشارة إلى أنه ليس لدينا دليل على أن روسيا تريد بالفعل وقف تصعيد حقيقي في أي مرحلة أقل من الغزو. سوف يعترض الحمائم على المبالغة في تقدير رغبة البيت الأبيض الحقيقية لبايدن في التوصل إلى تسوية، والتقليل من شأن مقدار السياسة الأميركية التي يتم وضعها بسبب الحرب أو الضرورات الصناعية العسكرية أو الرومانسية الليبرالية المتدهورة مع القومية البعيدة. لكن السبب في رؤية الوضع بالعبارات التي تم وصفها بها، مع تخيل أن كل من واشنطن وموسكو يتجهان نحو تسوية سلمية، هو وضع مألوف تاريخيًا. فقد تندلع الحرب، ومن المتوقع أن تنتهي بسرعة ولكن ستحدث حالة من الجمود بدلاً من ذلك، ويصبح كلا الجانبين مقتنعين بأن زيادة التزامهما بالصراع سيؤدي إلى نهاية أسرع بشروط أكثر ملاءمة".

وختمت الصحيفة، "هذه القناعة المتبادلة ليست مسألة رومانسية أو خيال أو حماقة بسيطة. بدلاً من ذلك، يتم تبني التصعيد كقرار منطقي بارد، باعتباره المسار الوحيد المعقول. وانطلاقاً من هذه العقلانية، ها نحن نقترب أكثر من عدم عقلانية القتال لسنوات في حرب لا يمكن لأي طرف أن يأمل في الفوز بها".