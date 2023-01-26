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عربي-دولي

زيادة طلبات اللجوء تدفع أوروبا لتسريع ترحيل "غير الشرعيين"

Lebanon 24
26-01-2023 | 04:30
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كتب موقع "سكاي نيوز" ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير القانوني بنسبة 64% في عام 2022، مقارنة بالعام السابق. في الوقت الذي لا يزال الاتحاد الأوروبي يكافح من أجل إصلاح نظام اللجوء الخاص به.
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نشرت وكالة مراقبة الحدود الأوروبية "فرونتكس"، في الثالث عشر من كانون الأول، أول أرقامها عن الهجرة غير الشرعية لعام 2022، حيث أظهرت تسجيل نحو 330 ألف دخول غير نظامي في عام 2022 وهو رقم قياسي لم يسجل منذ عام 2016.

وتعتبر طريق البلقان الأكثر شعبية من بين نقاط الدخول السبع إلى الاتحاد الأوروبي التي حددتها "فرونتكس"، يمر منها المهاجرون للوصول إلى أوروبا عبر ألبانيا وصربيا وكرواتيا أو المجر. فيما يعتبر الطريق الثاني الأكثر إقبالا هو وسط البحر الأبيض المتوسط، قبالة جزر صقلية وسردينيا الإيطالية، انطلاقا من ليبيا. ويمثل السوريون والأفغان والتونسيون معًا 47% ممن تم الكشف عن دخولهم إلى الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني.

لكن، يجب وضع هذه الأرقام في سياقها، وفقًا لخبير الهجرة واللجوء في الاتحاد الأوروبي والباحث في المعهد السويدي لدراسات السياسة الأوروبية، بيرند باروسيل.

ويؤكد أن "الرقم يمثل زيادة واضحة مقارنة بالعام السابق، يبدو أن عدد طالبي اللجوء في الاتحاد الأوروبي ارتفع حتى لو كان هناك دائمًا بعض العد المزدوج".

ولهذا السبب، تتحدث "فرونتكس" عن "الدخول غير النظامي للحدود" وليس عن "وصول 330 ألف مهاجر إلى الاتحاد الأوروبي".
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