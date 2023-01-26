من البحر والجو.. روسيا تستعد لهجوم صاروخي ضخم على أوكرانيا!

أعلن رئيس الإدارة المحلية في أوديسا الأوكرانية، اليوم الخميس، ان الروس "يستعدون لشن هجوم صاروخي ضخم" من الجو والبحر، على أوكرانيا، فيما بدأ "قطع طارئ للكهرباء" في كييف ومناطق أخرى استعدادا لهذه الغارات.

وأطلقت أوكرانيا إنذارا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وحذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل.

وقالت شركة الكهرباء "دي.تي.إي.كيه"، إنها تنفذ "قطعا طارئا للطاقة الكهربائية" في العاصمة وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتي أوديسا ودنيبر وبتروفسك، بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

أوكرانيا تعلن تدمير 24 مسيرة روسية

من ناحية ثانية، قال الجيش الأوكراني، اليوم الخميس، إن القوات الروسية شنت هجوما فاشلا بطائرة مسيرة على أوكرانيا، استهدف بالأساس مناطق وسط البلاد والعاصمة كييف.

وذكرت القيادة العسكرية للبلاد في تقرير صباحي إن الدفاعات المضادة للطائرات أسقطت جميع الطائرات المسيرة البالغ عددها 24.

وقالت في بيان "هناك خطر كبير يتمثل في مزيد من الهجمات الجوية والصاروخية في شتى أنحاء أراضي أوكرانيا".

وقالت الإدارة الإقليمية في كييف إنه تم إسقاط 15 من أصل 24 طائرة مسيرة حول العاصمة الأوكرانية، ولم يسفر ذلك عن أضرار. كما حذرت المواطنين من احتمال وقوع مزيد من الهجمات الصاروخية خلال اليوم.

دبابات غربية إلى أوكرانيا

يأتي ذلك بعد تأكيد دول غربية، على رأسها ألمانيا والولايات المتحدة، إرسالها دبابات إلى أوكرانيا، لتعزيز قدراتها على التصدي للهجمات الروسية واستعادة الأراضي التي خسرتها. (سكاي نيوز)