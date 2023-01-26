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عربي-دولي

مقتل 50 شخصاً على الأقل بانفجار في نيجيريا

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:00
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قال مسؤول حكومي ومتحدث باسم مربي الماشية المحليين  إن العشرات من رعاة الماشية والمارة قتلوا وأصيب عدد آخر في انفجار يشتبه في أنه نتج عن قنبلة في منطقة شمال وسط نيجيريا.

وقع الحادث مساء الثلاثاء بين ولايتي نصراوة وبنويه في شمال وسط نيجيريا.
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وقال تاسيو سليمان، المتحدث باسم جمعية "ميتي الله" لمربي الماشية في نيجيريا، إن مجموعة من الرعاة المنتمين لعرقية الفولاني كانوا ينقلون ماشيتهم إلى نصراوة من بنويه، حيث صادرت السلطات الحيوانات لخرقها قوانين مكافحة الرعي، عندما هز انفجار المنطقة.

وأضاف "لقي ما لا يقل عن 54 شخصا مصرعهم على الفور. هناك عدد لا يحصى من المصابين"، وفقا لرويترز.

ولم يذكر حاكم نصراوة عبد الله صولي عدد القتلى لكنه قال للصحفيين إن انفجار قنبلة هو السبب في سقوط قتلى.
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