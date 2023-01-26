إسقاط صواريخ روسية وانفجار في كييف.. إليكم آخر تطورات حرب أوكرانيا

قامت روسيا، اليوم الخميس، بشن موجة من الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة ذاتية التفجير على أوكرانيا.

ووقع انفجار في العاصمة الأوكرانية كييف، صباح اليوم الخميس، فيما كانت أوكرانيا تعمل على إسقاط أكثر من 15 صاروخًا عابرًا روسيًا، أُطلقت باتجاه العاصمة، حسبما أفادت السلطات.

وقال رئيس الإدارة العسكرية في كييف سيرغي بوبكو: "أطلق العدو أكثر من 15 صاروخًا عابرًا باتجاه كييف. وبفضل العمل الرائع لسلاح الجو، أُسقطت جميع الأهداف الجوية".

في غضون ذلك، قال رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو: "انفجار في كييف! ابقوا في الملاجئ!".

كما أعلن فيتالي كيم حاكم منطقة ميكولايف عبر تطبيق المراسلة تليغرام رصد صاروخين روسيين فوق المنطقة. وقال: "الصواريخ تحلق داخل الأراضي الأوكرانية. اثنان على الأقل (متجهان) إلى الشمال الغربي عبر منطقة ميكولايف".

وأطلقت أوكرانيا إنذارا من الغارات الجوية في معظم أنحاء البلاد، وحذرت السلطات في المناطق المختلفة من هجوم صاروخي محتمل. وطلب المسؤولون من السكان الاحتماء.

وأكد مسؤولون كبار لوكالة رويترز أن وحدات الدفاع الجوي تصدت للصواريخ الروسية.

وقالت شركة الكهرباء دي.تي.إي.كيه إنها تنفذ قطعا طارئا للطاقة الكهربائية في العاصمة كييف وبقية منطقة كييف، وكذلك منطقتا أوديسا ودنيبروبتروفسك بسبب خطر وقوع هجوم صاروخي.

وتستهدف روسيا البنية التحتية المهمة في أوكرانيا بضربات صاروخية وطائرات مسيرة منذ أكتوبر، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي على نطاق واسع.

وفي وقت سابق، تم إعلان حالة تأهب من غارات جوية في جميع أنحاء أوكرانيا، لاسيما في مناطق دنيبرو وبتروفسك ونيكولاييف وبولتافا وخاركوف، إضافة إلى زابوريجيا وخيرسون.

وقال الجيش الأوكراني إن الدفاعات الجوية أسقطت 24 طائرة مسيرة روسية في مناطق وسط البلاد. (العربية)