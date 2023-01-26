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عربي-دولي

الكرملين: تغيير وضع العملية العسكرية الخاصة ليس قيد النقاش

Lebanon 24
26-01-2023 | 05:45
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قال المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، بأن تغيير وضع العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا ليس على جدول أعمال الكرملين وذلك في إفادة صحافية اليوم ، حيث تابع أن قضية تغيير وضع العملية العسكرية الروسية الخاصة بأوكرانيا بسبب إمداد كييف بالدبابات الأميركية والألمانية غير مطروح على جدول الأعمال.
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وكان نائب مجلس الدوما من منطقة القرم ميخائيل شيريميت في وقت سابق قد اقترح تغيير وضع العملية العسكرية الروسية الخاصة على خلفية قرار الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا تزويد الجيش الأوكراني بالدبابات، دون أن يحدد إلى أي وضع آخر، مع تأكيده على أن الأحداث الجارية قد تجاوزت بالفعل الصراع العسكري المعتاد. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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