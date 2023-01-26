بيدرسن: سوريا لا تزال عالقة في أزمة شاملة والحل السياسي ليس وشيكا

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صرح المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسن بأن الأزمة شديدة التعقيد ومتعددة الأوجه التي لا يزال هذا البلد غارقا فيها، تحتاج إلى حل سياسي شامل لكنه "ليس وشيكا".وذكر بيدرسن في بيان نشره عبر "تويتر" الأربعاء، أن "الشعب السوري لا يزال عالقا في أزمة إنسانية وسياسية وعسكرية وأمنية واقتصادية وحقوقية شديدة التعقيد وذات نطاق لا يمكن تصوره تقريبا".وأشار إلى أن هذا الصراع يحتاج إلى حل سياسي شامل، "ولا شيء آخر يمكن أن ينجح"، لكن "هذا الحل للأسف ليس وشيكا".وقال بيدرسن، خلال إحاطته الشهرية أمام مجلس الأمن الدولي، إن السوريين منقسمون بشدة حول مستقبلهم، لافتا إلى أنه "لا يتم إحراز تقدم جوهري لبناء رؤية سياسية مشتركة لذلك المستقبل عبر عملية سياسية فعلية".وفي سلسلة تغريدات، أعاد بيدرسن إلى الذاكرة 6 أولويات للعمل في سوريا، تتمثل أولاها في ضرورة التراجع عن التصعيد واستعادة الهدوء، حيث "لا يزال وقف إطلاق النار على المستوى البلاد ضروريا لحل النزاع". (روسيا اليوم)