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البرهان: متفقون مع إثيوبيا حول كافة قضايا سد النهضة

Lebanon 24
26-01-2023 | 07:30
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أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن "السودان وإثيوبيا متوافقان ومتفقان حول كافة قضايا سد النهضة".

وخلال جلسة المباحثات المشتركة مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، شدد البرهان على "ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق المشترك بين السودان وإثيوبيا في القضايا الثنائية إقليميا ودوليا".
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وفيما يتعلق بقضية الحدود بين البلدين أكد أن الوثائق والآليات الفنية والحوار تمثل المرجعية الأساسية في هذا الشأن، مشيرا إلى أن تجربة السلام في إقليم تيغراي تعتبر مشرفة وتدعم الاستقرار في إثيوبيا.

بدوره، أوضح أحمد أن "الغرض من الزيارة إظهار التضامن مع السودان والوقوف معه في هذه المرحلة الهامة في مسيرته السياسية"، مشيرا إلى أن "السودان وإثيوبيا يذخران بكل عناصر التنمية والازدهار المتمثلة في المياه والأرض والموارد البشرية ونحن كدول وحكومات يجب علينا المحافظة على العلاقات التاريخية بين البلدين".

ولفت إلى "ضرورة الاستفادة من تجربة الحرب في البلدين التي أدت إلى انفصال الجنوب في السودان وتيغراي في إثيوبيا واللجوء الحوار في كافة القضايا الداخلية:، مشددا على أن "سد النهضة لن يسبب أي ضرر للسودان بل سيعود عليه بالنفع في مجال الكهرباء". (روسيا اليوم) 

المصدر: روسيا اليوم
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