لماذا تشعر ألمانيا بالإنزعاج بسبب إرسال الدبابات إلى أوكرانيا؟

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قررت ألمانيا أخيرًا إرسال دباباتها القتالية "ليوبارد 2" إلى جبهات القتال الأوكرانية. يأتي هذا التحول في الوقت الذي كشف فيه المسؤولون الأميركيون هذا الأسبوع أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تخطط أيضًا للتخلي عن ترددها السابق والبدء في إمداد أوكرانيا بالدبابات.وبحسب مجلة "التايمز" البريطانية، "في العام الماضي، حددت Zeitenwende نهج ألمانيا في الحرب الجارية في أوكرانيا - وهي "نقطة التحول" التاريخية التي ألغى فيها المستشار أولاف شولتز عقودًا من السياسة العسكرية الألمانية من أجل تلبية احتياجات أوروبا في حالة خوضها حرب مرة أخرى. كجزء من نقطة التحول هذه، أعلن شولز عن خطة لزيادة الإنفاق الدفاعي للبلاد بشكل كبير، ولأول مرة منذ الحرب العالمية الثانية، أرسل أسلحة إلى منطقة حرب. ولكن ظهر مصطلح جديد منذ ذلك الحين لتحديد نهج ألمانيا تجاه الصراع: Scholzing، وهذا يعني "توصيل النوايا الحسنة، فقط لاستخدام أو إيجاد أو ابتكار أي سبب يمكن تخيله لتأخير أو منع حدوثها"."وتابعت المجلة، "في حين قدمت ألمانيا مساهمات كبيرة في المجهود الحربي الأوكراني، باعتبارها ثالث أكبر مورد للأسلحة إلى كييف بعد الولايات المتحدة وبريطانيا، إلا أنها رفضت حتى الآن تسليم دباباتها المرغوبة - مما أثار استياء الحكومة الأوكرانية وحلفائها مثل بولندا. كما لم تأذن ألمانيا لعشرات الدول الأوروبية التي تمتلك ما يقرب من 2500 دبابة ليوبارد 2 بفعل الشيء نفسه (اقترحت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك يوم الأحد أن تسمح برلين لبولندا بإرسال ليوبارد 2 إلى أوكرانيا)".وأضافت المجلة: "بالنسبة للأجانب، فإن إحجام برلين عن الاستجابة للدعوات الأوكرانية للدبابات القتالية يوضح حدود "نقطة التحول" والانقسامات العميقة لألمانيا حول نوع القوة العسكرية. لكن أولئك داخل الحكومة الألمانية يقدمون تفسيرًا مختلفًا: تفسير لا يتعلق بالتردد، بل الحكمة، والرغبة في أن يُنظر إليها على أنها مواكبة للحلفاء بدلاً من قيادتهم. وقال نيلس شميد، المتحدث باسم السياسة الخارجية لحزب الديمقراطيين الاجتماعيين بقيادة شولز في البوندستاغ الألماني، "هناك أسباب عسكرية بحتة وجيهة للغاية لإرسال هذه الأنواع من الأسلحة إلى أوكرانيا، بالتأكيد". ولكن إذا "شهدنا على أي تحول سلبي، وإذا انتشرت الحرب، رغم كل الصعاب والتوقعات، فإن المسؤولية تقع بالكامل على عاتق شولز وبايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون"."سياسة "أوستبوليتيك"وبحسب المجلة، "لفهم إحجام ألمانيا عن إمداد أوكرانيا بالدبابات، من المفيد فهم تاريخ حقبة الحرب العالمية الثانية. يشعر العديد من الألمان بنفور عميق من العدوان العسكري وارتباطاته غير المريحة بالماضي النازي للبلاد. كما أنهم متأثرون بشدة بإرث سياسة "أوستبوليتيك"، وهي سياسة ألمانيا للتطبيع مع روسيا في السبعينيات والتي كان يُنظر إليها على أنها مفيدة في إنهاء الحرب الباردة. من خلال إرسال أسلحة إلى أوكرانيا وإنهاء اعتمادها على الطاقة الروسية، يشعر العديد من الألمان أنهم يديرون ظهورهم لكليهما. وقالت أولريك فرانك، الخبيرة في السياسة الخارجية والدفاعية الألمانية في المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، "هناك الكثير من الأشخاص الذين لديهم بالفعل مشكلة مع فكرة رؤية الدبابات الألمانية تتدحرج شرق ألمانيا وتقتل الجنود الروس لأنها تخلق نوعًا من الصورة التي تذكرنا بالحرب العالمية الثانية". وأضافت: "هناك اعتقاد كبير بأن الأسلحة ليست حلا. أنت لا تحل النزاعات بالسلاح".وتابعت المجلة: "عامل آخر يؤثر على قلق الحكومة الألمانية هو الخوف من إثارة نوع من التصعيد الروسي. يشعر المسؤولون بالقلق من أن تسليم دبابات "ليوبارد 2" يمكن أن تنظر إليه موسكو على أنه تسريع ملحوظ للدعم العسكري الذي قدمته بالفعل لأوكرانيا، بما في ذلك الذخيرة والمركبات العسكرية المدرعة. في الواقع، ألمانيا ليست الدولة الوحيدة التي تفكر في إرسال الدبابات إلى أوكرانيا. وبحسب ما ورد تستعد الولايات المتحدة لعكس المعارضة المعلنة مسبقًا لتزويد أوكرانيا بدبابات "أم1 أبرامز".أعلنت بريطانيا بالفعل عن "طموحها" لتزويد أوكرانيا بدبابات "تشالنجر 2" البريطانية الصنع. وتعهدت بولندا بأنها ستسلم مخزونها الخاص من "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا، بموافقة برلين أو بدونها. في غضون ذلك ، لم تستبعد فرنسا إرسال "لوكليركس" الفرنسية الصنع".وأضافت المجلة: "ولكن يُنظر إلى الدبابات الألمانية على أنها ذات قيمة خاصة بالنسبة لأوكرانيا. بالإضافة إلى كونها من بين أكثر دبابات القتال الحديثة تطورًا، يوجد حاليًا الآلاف من دبابات ليوبارد 2 المتمركزة بالفعل بشكل ملائم داخل أوروبا، مما يسهل توصيلها إلى خط المواجهة. وناشدت كييف حلفاءها الأوروبيين على وجه التحديد الوصول إلى ليوبارد 2 على أساس أن الدبابات الأخرى، مثل الدبابات البريطانية، "ليست كافية لتحقيق أهداف تشغيلية". كان قرار ألمانيا بتقديم هذه الدبابات يعتمد إلى حد كبير على قرار الولايات المتحدة المماثل. حتى الآن، لم تقدم أي من الدولتين تفاصيل خططها المتعلقة بتوفير الدبابات، مثل عددها والجدول الزمني، علنًا. ومع ذلك، فكلما طال أمد تحرك ألمانيا، زاد النقد الموجه لها بسبب ترددها. لكن يبدو أن الحكومة الألمانية لا تهتم أبداً بهذا النقد".