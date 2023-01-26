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عربي-دولي

العراق.. أحكام بإعدام 14 متهما بتنفيذ مجزرة سبايكر

Lebanon 24
26-01-2023 | 09:30
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أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد الرصافة أحكاما بالإعدام بحق أربعة عشر مجرما إرهابيا عن جريمة الاشتراك في مجزرة سبايكر عام 2014.

وذكر مراسل المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن "المجرمين الارهابيين اشتركوا في تنفيذ مجزرة سبايكر عام الفين واربعة عشر بعد قتلهم اكثر من (1700) شخصا من طلاب القاعدة العسكرية لدوافع ارهابية في محافظة صلاح الدين".
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وأضاف أن "الاحكام بحق المجرمين الارهابيين تأتي استنادا لاحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005". (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
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