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عربي-دولي
قبول استقالة الحكومة الكويتية وتكليفها بتصريف الأعمال
Lebanon 24
26-01-2023
|
08:30
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صدر مرسوم أميري كويتي، بقبول استقالة الحكومة التي يترأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد، مع استمرار جميع الوزراء في مهام تصريف العاجل من أمور البلاد لحين تشكيل الحكومة الجديدة.
وورد في نص الأمر الأميري الذي نشرته وكالة الأنباء الكويتية: "تقبل استقالة سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، والوزراء، ويستمر كل منهم في تصريف العاجل من شؤون منصبه لحين تشكيل الوزارة الجديدة".
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وكان رئيس مجلس الوزراء الكويتي قد رفع استقالة الحكومة الاثنين الماضي إلى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت وذلك بعد ثلاثة أشهر من تشكيلها، على خلفية أزمة مع مجلس الأمة بسبب رفضها تقديم أي تعهدات للنواب فيما يتعلق ببعض مشروعات القوانين، ومنها اقتراح برلماني يقضي بشراء الحكومة لقروض المواطنين، إضافة إلى عدم استجابة مجلس الأمة لمطلبها بسحب الاستجوابين الموجهين إلى وزير المالية عبدالوهاب الرشيد، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء براك الشيتان.
تجدر الإشارة إلى أنه في الخامس من أكتوبر الماضي صدر أمر أميري بإعادة تعيين نواف الأحمد الصباح رئيسا لمجلس الوزراء الكويتي.
وتنص المادة (57) من الدستور الكويتي على أن يعاد تشكيل الحكومة الجديدة عند بدء كل فصل تشريعي لمجلس الأمة الكويتي. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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