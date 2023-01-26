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عربي-دولي

تركيا: لا معنى لعودة الحوار مع السويد وفنلندا حول الناتو

Lebanon 24
26-01-2023 | 10:30
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قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم الخميس، إنه لا يوجد معنى لعقد اجتماع ثلاثي مع السويد وفنلندا لمناقشة مساعيهما للانضمام لحلف شمال الأطلسي "الناتو" بعد احتجاجات خرجت في ستوكهولم هذا الشهر.
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وكان رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون قال إن بلاده ترغب في عودة الحوار مع تركيا بخصوص حلف شمال الأطلسي بعد أن أرجأت أنقرة من جانب واحد محادثات ثلاثية مع السويد وفنلندا بخصوص انضمامهما.

وأضاف خلال مؤتمر صحافي أنه ليس ثمة عرض لتقييم انضمام السويد وفنلندا للحلف بشكل منفصل.
وأكد جاويش أوغلو أنه لا يوجد اقتراح رسمي بشأن قبول فنلندا والسويد بشكل منفصل في حلف شمال الأطلسي. وتابع خلال مؤتمر صحافي في أنقرة: "لم نتلق أي مقترحات بشأن انضمام السويد وفنلندا بشكل منفصل، ونظراً لأننا لم نتلق مثل هذه المقترحات، فلن يكون من الصحيح تماماً التعليق على ما إذا كنا سنقوم بتقييمها بشكل منفصل أم لا".

وأعلن المتحدث باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر تشليكن، أمس الأربعاء، أن فنلندا ستواصل المناقشات مع الناتو حول انضمامها إلى الحلف بشكل منفصل عن السويد. (العربية)      

المصدر: العربية
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