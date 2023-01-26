لحظات مرعبة... حافلة ركاب سقطت في بحيرة!

Malatya'da yolcu indiren şoförün kontrolünden çıkan halk otobüsü, Karakaya Baraj Gölü'ne devrildi.
Otobüsün dolu olmaması faciayı önlerken, dört kişinin yaralandığı öğrenildi.
— Yeni Şafak (@yenisafak) January 25, 2023
Malatya'da yolcu indiren şoförün kontrolünden çıkan halk otobüsü, Karakaya Baraj Gölü'ne devrildi.
Otobüsün dolu olmaması faciayı önlerken, dört kişinin yaralandığı öğrenildi.
Malatya'da Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak Karakaya Baraj Göleti'ne düştü.
— Yeni Şafak (@yenisafak) January 26, 2023
Malatya'da Battalgazi ile Baskil arasında sefer yapan feribota yolcu taşıyan otobüs, kontrolden çıkarak Karakaya Baraj Göleti'ne düştü.