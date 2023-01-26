Advertisement

عربي-دولي

لحظات مرعبة... حافلة ركاب سقطت في بحيرة!

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:00
A-
A+
Doc-P-1032558-638103478514096080.jpg
Doc-P-1032558-638103478514096080.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أظهر مقطع فيديو، يتمّ تداوله على نطاقٍ واسع في تركيا، بعدما نشره موقع صحيفة "يني شفق" Yeni Şafak، حادث سير في ولاية ملاطية جنوب شرقي تركيا، حيث تدهورت حافلة نقلٍ كبيرة سقطت في بحيرة سد كاركايا، بعدما فقد السائق السيطرة عليها، رغم أنه حاول الابتعاد عن البحيرة، لكن محاولاته باءت بالفشل.
Advertisement

وأدى خروج الحافلة عن السيطرة ووقوعها في البحيرة إلى إصابة 4 ركابٍ بجروحٍ طفيفة، وفق ما أفادت وسائل إعلامٍ تركية محلّية والتي أشارت إلى أن الحافلة كانت تقلّ عدّة أشخاص ولم تكن ممتلئة ولذلك لم تُسجّل أي حالة وفاة جرّاء الحادث، في حين تمّ نقل المصابين إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

وبحسب وسائل إعلامٍ محلّية، فقد حصل عطل في مكابح الحافلة وهو ما أدى لفقدان السائق السيطرة عليها وسقوطها في البحيرة. (العربية)
 

عربي-دولي

منوعات

فيديو

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2023-01-26
16:59 | 2023-01-26
16:48 | 2023-01-26
16:34 | 2023-01-26
16:30 | 2023-01-26
16:18 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website