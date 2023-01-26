Advertisement

عربي-دولي

الدفاع البريطانية تبلغ كييف بموعد تسليمها دبابات تشالنجر 2

Lebanon 24
26-01-2023 | 11:00
A-
A+
Doc-P-1032564-638103487735286096.jpg
Doc-P-1032564-638103487735286096.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نائب وزير الدفاع البريطاني، أليكس تشاك، إن لندن تخطط لتسليم دبابات تشالنجر 2 إلى كييف في نهاية اذار. 

وتحدث تشاك أمام البرلمان البريطاني قائلا: "أما بالنسبة لمسألة التدريب (الجيش الأوكراني لصيانة المعدات العسكرية)، فسوف يبدأ في يوم الاثنين من الأسبوع المقبل".
Advertisement

وأضاف: سيتم تدريب فنيي صيانة الدبابات بشكل منفصل عن أطقم الدبابات لمدة خمسة أسابيع، ووفقا له: "هذا سيسمح بإجراء تدريب أكثر شمولا للجيش".

وأعلن مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، في وقت سابق، أن المملكة المتحدة ستقدم 14 دبابة تشالنجرــ 2 إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم) 
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:16 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:40 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:57 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:31 | 2023-01-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
22:06 | 2023-01-25 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
13:00 | 2023-01-26
12:30 | 2023-01-26
12:15 | 2023-01-26
12:00 | 2023-01-26
11:30 | 2023-01-26
10:30 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website