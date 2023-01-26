Advertisement

عربي-دولي

ترامب يحذر من نشوب صراع نووي بسبب إرسال الدبابات الغربية لأوكرانيا

Lebanon 24
26-01-2023 | 11:30
A-
A+
Doc-P-1032565-638103488566871316.jpg
Doc-P-1032565-638103488566871316.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
حذر الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من تصاعد الأزمة في أوكرانيا إلى حرب نووية على خلفية إرسال الغرب الدبابات إلى أوكرانيا.

وقال ترامب على شبكته الاجتماعية Truth Social: "الدبابات أولا، ثم الأسلحة النووية. أوقفوا هذه الحرب المجنونة الآن. من السهل القيام بذلك".
Advertisement

وحذر ترامب مرارا وتكرارا من أن الوضع في أوكرانيا قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة. حيث أنه متأكد من أن الأعمال القتالية لم تكن لتبدأ لو استمر في تولي رئاسة الولايات المتحدة.

وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت يوم أمس عن إرسالها 14 دبابة "ليوبارد-2" من مخزون القوات المسلحة الألمانية، وعن إصدارها تصاريح لتصدير تلك الدبابات من دول ثالثة، فيما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية يوم أمس الأربعاء أيضا عن عزمها نقل 31 دبابة أمريكية من طراز "أبرامز" إلى كييف.

وكشفت وزارتا الدفاع في النرويج وسلوفاكيا عن نيتهما نقل دبابات إلى أوكرانيا، وكذلك أعلنت سلطات كل من بريطانيا وفرنسا وبولندا تزويد كييف بالدبابات. (روسيا اليوم)       
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2023-01-26
16:59 | 2023-01-26
16:48 | 2023-01-26
16:34 | 2023-01-26
16:30 | 2023-01-26
16:18 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website