Advertisement

عربي-دولي

الأمم المتحدة: الكوريتان انتهكتا الهدنة بتبادل إطلاق الطائرات المسيرة

Lebanon 24
26-01-2023 | 12:30
A-
A+
Doc-P-1032577-638103512701931259.jpg
Doc-P-1032577-638103512701931259.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت الأمم المتحدة أن الكوريتين الجنوبية والشمالية انتهكتا الهدنة بتبادل إطلاق الطائرات المسيرة بين أجوائهما الشهر الماضي.

جاء ذلك في بيان أصدرته القيادة بعد تحقيق أجراه فريق خاص في إرسال كوريا الشمالية طائرات مسيرة للجنوب في 26 كانون الاول، وهو ما ردت عليه سيئول بإرسال طائرات مسيرة إلى الشمال عبر الحدود بين الكوريتين في رد "مماثل".
Advertisement

وقالت قيادة الأمم المتحدة في البيان إن الفريق الخاص "تمكن من تحديد أن الجيش الشعبي الكوري انتهك الهدنة عندما دخلت عدة أنظمة جوية دون طيار من الجانب الشمالي المجال الجوي الواقع تحت سيطرة كوريا الجنوبية".

وأضافت القيادة أن "استخدام الجيش الكوري الجنوبي طائرات مسيرة عبر المنطقة منزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين وإرسالها إلى المجال الجوي التابع لكوريا الشمالية يمثل انتهاكا للهدنة".

وشددت قيادة الأمم المتحدة على أن الالتزام ببنود الهدنة "أمر أساسي" للتخفيف من مخاطر الحوادث العرضية والمتعمدة، وللحفاظ على منع الأعمال العدائية في شبه الجزيرة الكورية.

وقالت إن "قيادة الأمم المتحدة ستواصل العمل بشكل وثيق مع شركائها في كوريا الجنوبية لتحقيق هذه الغاية". (روسيا اليوم)             
المصدر: روسيا اليوم
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:00 | 2023-01-26
16:59 | 2023-01-26
16:48 | 2023-01-26
16:34 | 2023-01-26
16:30 | 2023-01-26
16:18 | 2023-01-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website