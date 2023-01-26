بوتين: روسيا ستمنع تكرار جرائم الإبادة

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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية اليوم العالمي لذكرى ضحايا الهولوكوست، رفض روسيا التام لمحاولات طمس جرائم النازية، وأن موسكو ستضمن منع تكرار جرائم الإبادة والهولوكوست.وقال بوتين: "تعارض روسيا بشكل قاطع تجاهل ومحاولات التعتيم على الجرائم من هذا النوع، التي لا تسقط بالتقادم".وأضاف أن روسيا تنتهج سياسة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم في تاريخ البشرية. (روسيا اليوم)