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عربي-دولي

بوتين: روسيا ستمنع تكرار جرائم الإبادة

Lebanon 24
26-01-2023 | 13:00
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أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عشية اليوم العالمي لذكرى ضحايا الهولوكوست، رفض روسيا التام لمحاولات طمس جرائم النازية، وأن موسكو ستضمن منع تكرار جرائم الإبادة والهولوكوست.

وقال بوتين: "تعارض روسيا بشكل قاطع تجاهل ومحاولات التعتيم على الجرائم من هذا النوع، التي لا تسقط بالتقادم".
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وأضاف أن روسيا تنتهج سياسة تمنع تكرار مثل هذه الجرائم في تاريخ البشرية. (روسيا اليوم) 
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