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عربي-دولي

برلمانية ألمانية تدعو لإطلاق المفاوضات عوضا عن إرسال الأسلحة إلى أوكرانيا

Lebanon 24
26-01-2023 | 13:30
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أكدت عضو البرلمان الألماني عن حزب اليسار، سارة واجنكنخت، أن إرسال الأسلحة لكييف لن ينهي الأزمة في أوكرانيا، وعلى ألمانيا أو شركائها إطلاق المفاوضات للتسوية.

وقالت واجنكنخت لقناة Phoenix الألمانية: "أعتبر قرار ألمانيا بإرسال دبابات "ليوبارد 2" إلى أوكرانيا خطيرا للغاية. وأنا قلقة من ذلك".
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واعتبرت أن مثل هذه القرارات تساهم في تصعيد النزاع.
 
وأشارت إلى أن العسكريين الأميركيين، قالوا حين وجودهم في قاعدة "رامشتاين" العسكرية الأميركية في ألمانيا، إنه ليس هناك أي احتمال بأن "يستولي الجانب الروسي على أوكرانيا بأكملها".

ونوهت إلى أن احتمال أن تتمكن أوكرانيا من الفوز في ساحة المعركة ضئيل للغاية أيضا.

وأكدت أن "المفاوضات ضرورية في هذا الصدد"، مشيرة إلى أن المفاوضات وحدها هي التي ستمكن من إنهاء هذه الأزمة.

وتابعت: "بدلا من ذلك، نحن نوفر المزيد من الأسلحة للهجمات، والآن هذه الدبابات القتالية، وفي الوقت نفسه يطالب الأوكرانيون بطائرات وسفن وكل شيء آخر".

واعتبرت أن ألمانيا تسمح لنفسها بالانجرار إلى النزاع بشكل أكبر. (روسيا اليوم) 
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