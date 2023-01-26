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عربي-دولي

حزب أردوغان: وسائل إعلام غربية تستهدف الرئيس التركي "بشكل ممنهج"

Lebanon 24
26-01-2023 | 14:30
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قال حزب "العدالة والتنمية" الحاكم في تركيا إن بعض وسائل الإعلام الغربية "تستهدف بشكل ممنهج الرئيس رجب طيب أردوغان، وتتبنى موقفا غير محايد في الانتخابات التركية".

وعبر تغريدة في "تويتر"، وصف المتحدث باسم الحزب عمر تشيليك، "ما تقوم به هذه الوسائل" بأنه "ليس نشاطًا إعلاميا، إنها دعاية سوداء بدائية"، وأضاف أن "تركيا التي لا تتلقى تعليمات من أحد، ستظل بمثابة كابوس بالنسبة لهذه الوسائل الإعلامية".
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وقال تشيليك إن وسائل الإعلام الغربية "تعبر صراحة عن استيائها من اتباع الرئيس أردوغان خطا مستقلا ومبدئيا في السياسة الخارجية".

وأضاف: "إنهم يعتقدون أن بإمكانهم التأثير على العملية السياسية في تركيا بمقارباتهم القبيحة والعبثية، سياسة الرئيس أردوغان الخارجية الهادفة إلى السلام، ستستمر في إزعاج هذه الوسائل".

وقال المتحدث إن ما وصفها بـ "أنشطة الدعاية السوداء" التي اتبعتها تلك الوسائل حتى الآن، "لم تلحق الضرر بسياسات الرئيس أردوغان ولن تضر بسياساته المستقبلية". (روسيا اليوم) 
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