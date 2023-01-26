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عربي-دولي

مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق: الغرب وجه إنذارا نهائيا لزيلينسكي

Lebanon 24
26-01-2023 | 15:00
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أكد أوليغ سوسكين، مستشار الرئيس الأوكراني الأسبق، أن الغرب طالب الرئيس فلاديمير زيلينسكي بتشديد الرقابة على التدفقات النقدية والبدء في مكافحة الفساد.

وقال سوسكين: "أنا أفهم أن زيلينسكي قد تلقى إنذارا نهائيا. وتم اطلاعه على مخططات سرقة الطعام في أوكرانيا، أي مخططات الفساد في وزارة الدفاع، وفي مجلس الوزراء، وتم الكشف عن أسماء هؤلاء الأشخاص في مكتب الرئيس".
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وأشار إلى أنه تم فرض شروطا صارمة للغاية على زيلينسكي من أجل الحصول على مزيد من الدعم المالي والعسكري.

وأضاف: "يقول الغرب إنه إذا أعطيناكم المال، فعلينا أن نتحكم في هذه الأموال. ولا يجب أن يكون هناك فساد ورشوة". (روسيا اليوم) 
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