السلطة الفلسطينية تعلّق التنسيق الأمني مع إسرائيل رسميا

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أعلنت الرئاسة الفلسطينية، مساء الخميس، تعليق التنسيق الأمني مع الحكومة الإسرائيلية.وجاء ذلك على لسان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، في تصريح صحفي أكد فيه أن "القيادة الفلسطينية قررت وقف التنسيق الأمني مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتبارا من الآن".وعصر الخميس، أعلنت الرئاسة الفلسطينية أنها ستعلن عن سلسلة من القرارات والإجراءات الهامة "ردا على العدوان الإسرائيلي على مخيم جنين، بعد اجتماع طارئ عقدته صباح الخميس، على إثر الجريمة البشعة والنكراء التي ارتكبتها قوات الاحتلال في جنين".ووفقا لوزارة الصحة الفلسطينية، فقد قتل فجر الخميس تسعة فلسطينيين وأصيب ما يزيد عن عشرة أخرين بينهم حالات خطيرة، جراء الاشتباكات التي اندلعت عقب اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين صباح اليوم. (روسيا اليوم)