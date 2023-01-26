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عربي-دولي

البنتاغون: الأشهر المقبلة في أوكرانيا قد تكون حاسمة

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:30
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أعلنت مساعدة وزير الدفاع الأميركي لشؤون الأمن الدولي، سيليست والاندر، أن التطورات في منطقة العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا قد تكون حاسمة في الأشهر المقبلة.
 
وقالت والاندر في جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي: "ما سيحدث في الأشهر المقبلة قد يكون حاسما. ونحن نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية التي تحتاجها للدفاع عن شعبها وأراضيها".
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يأتي هذا بعد ساعات من تحذير الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، من تصاعد الأزمة في أوكرانيا إلى حرب نووية على خلفية إرسال الغرب الدبابات إلى أوكرانيا. (روسيا اليوم) 
 
 
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