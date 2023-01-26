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عربي-دولي

رئيسي: الإساءة للقرآن تطال جميع الديانات الإبراهيمية

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:59
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن ظاهرة الإساءة إلى القرآن الكريم والأديان السماوية، سلوك بشع وبغيض ومرفوض على مستوى العالم.

وجدّد رئيسي، الإدانة والاستنكار لجريمة التعرض إلى حرمة القرآن الكريم في أوروبا، "التي تدّعي بأنّها مهد الحرية"، وقال: ينبغي على الذين يتعمدون الإساءة للقرآن الكريم و"خير البرية"، أن يعلموا بأنهم يسيئون إلى جميع الديانات الإبراهيمية.
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وأضاف، أن "هذه الخطوة البشعة ونظيراتها التي يتم الترويج لها بذريعة حرية التعبير، في الواقع تجسد أسوأ أنواع الإساءات في حق البشرية، ولا يوجد أحد على مستوى العالم بأن يؤيد هذا السلوك الذي يعيق حرية التعبير في المجتمعات".

وجاءت تصريحات رئيسي في كلمة رئيس الجمهورية، خلال مؤتمر الصلاة العام الـ 29، اليوم الخميس في العاصمة طهران، تحت شعار "الصلاة، المدرسة، الجامعة، الأسرة ومعلمو المستقبل".

وأردف قائلا: "إذا أردنا أن نعد قائمة بجرائم الأوروبيين الطويلة، فسيتم إصدار لائحة اتهام طويلة ضدهم أيضا، هؤلاء الذين يدّعون الدفاع عن حقوق الإنسان، يجب أن يمثلوا في موقف المتهم أمام محكمة الرأي العام والمسلمين." (روسيا اليوم) 
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