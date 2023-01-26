وزير إيراني يدعو إلى انفتاح اجتماعي لتطوير السياحة

وسط استمرار ارتدادات موجة الاحتجاجات غير المسبوقة، التي اندلعت أيلول الماضي بعد وفاة الشابة مهسا أميني عقب توقيفها من شرطة الآداب بسبب مخالفتها قواعد ارتداء الحجاب، دعا وزير السياحة والتراث الإيراني عزت الله ضرغامي السلطات إلى مزيد من الانفتاح في المجال الاجتماعي، خصوصاً بالنسبة للمرأة.

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ونقل عن ضرغامي، أمس، تلميحه عقب اجتماع حكومي إلى أن "مزيداً من النساء شوهدن مكشوفات الرأس في الأماكن العامة منذ بدء حركة الاحتجاج التي هزت أركان الجمهورية الإسلامية التي تفرض تغطية الرأس للنساء منذ 1979".

ونقلت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) وعدد من الصحف اليومية عن الوزير قوله: "أنصح الرجل الذي يتصرف بقسوة" تجاه امرأة لا ترتدي الحجاب أن يغضّ البصر إذا كان النظر إليها يثيره". وأضاف: "ضيق الأفق موجود للأسف في البلاد، ولكن لم يعد بإمكاننا أن نكون قاسين على الناس".

وتابع: "لتطوير السياحة وتحسين الحياة الاجتماعية، يجب فتح المجال، وتفهّم الناس وألا نكون صارمين معهم".

وكان ضرغامي قد تعرّض لانتقادات شديدة من المحافظين المتشددين في أكتوبر الماضي بعد شجبه ممارسات شرطة الآداب المسؤولة عن الإشراف على ارتداء النساء الحجاب.

في غضون ذلك، أُفرجت السلطات الإيرانية عن الصحافي المعارض كيفان صميمي المسجون منذ كانون الاول 2020. لكن أسرته أوضحت أمس، أن "المدعي العام أصدر لائحة اتهام جديدة ضد كيفان صميمي ديسمبر الماضي يتهمه فيها بالدعوة لإقامة تجمعات ضد أمن البلاد وأحال القضية إلى محكمة ثورية".



