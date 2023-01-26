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واشنطن تنتقد قرار فلسطين وقف التنسيق مع إسرائيل

Lebanon 24
26-01-2023 | 15:35
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رأت مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، أن "قرار السلطة الفلسطينية وقف التنسيق الأمني مع إسرائيل، خطوة غير صحيحة في هذا الوقت".


وقالت ليف في مؤتمر: "كنا على اتصال وثيق للغاية مع كبار المسؤولين في السلطة الفلسطينية، ومن الواضح أننا لا نعتقد أن هذه هي الخطوة الصحيحة التي يجب اتخاذها في هذه اللحظة"، معتبرة أنه "من المهم جدا أن تحتفظ الأطراف بالتنسيق الأمني وسنستمر في التحدث إلى السلطة الفلسطينية والمسؤولين الإسرائيليين".
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وبشأن العملية العسكرية الإسرائيلية في مخيم جنين، لفتت ليف إلى انها تواصلت مع الأطراف وحثتهم على خفض التصعيد وعلى التنسيق بين قوات الأمن الإسرائيلية والفلسطينية.


كما عبّرت عن القلق حيال أمرين، وقالت: "نحن نفهم أن هناك خسائر في صفوف المدنيين وهو أمر مؤسف للغاية ومن ثم من الواضح أن هناك احتمالاً أن تزداد الأمور سوءا وانعدام الأمن فيما يتعلق بالاحتجاجات أو أي نوع آخر من الإجراءات ذات الصلة، لكننا على اتصال وثيق مع دبلوماسيينا وأمننا والناس على الأرض".











المصدر: روسيا اليوم
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