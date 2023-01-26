رئيس باكستان يحذّر الحكومة من توقيف خان

بعد إلقاء القبض على نائب رئيس حزبه (حركة الإنصاف)، فؤاد شاودري، حذّر الرئيس الباكستاني عارف علوي من أنه في حال لجأت رئيس الحكومة شهباز شريف لتوقيف سلفه عمران خان، فسيكون الأمر بمنزلة "اللعب بالنار".

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وقال علوي إن "إلقاء القبض على رئيس الوزراء السابق أو أي سياسي آخر سيؤدي إلى المقاومة"، مشيراً إلى احتمالية حدوث اضطراب في حال حاولت الحكومة اعتقال معارضيها.

وكان قد تم إلقاء القبض على فؤاد، الوزير الاتحادي السابق، من مقر إقامته بلاهور في الساعة الأولى من مساء أمس الأول، عقب أن هدّد علنياً أعضاء لجنة الانتخابات الباكستانية وأسرهم في حديث إعلامي، الثلاثاء.



