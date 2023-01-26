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عربي-دولي

الهند تستعرض جيشها وتنوّعها بيوم الجمهورية

Lebanon 24
26-01-2023 | 18:00
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استعرضت الهند جيشها وتنوعها الثقافي في موكب مفعم بالألوان، اليوم، في شارع بنيودلهي يعود للحقبة الاستعمارية وجرى تجديده للاحتفال بيوم الجمهورية، وهو الذكرى السنوية لليوم الذي دخل فيه دستور البلاد العلماني حيز التنفيذ في عام 1950.
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وتابع الآلاف الموكب في شارع مسار كارتافيا، ويعني مسار الواجب.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الضيف الرئيسي للحدث الذي شارك فيه أيضاً 144 جندياً من القوات المسلحة المصرية.
وتطرّق الحدث الكبير إلى الموروث الغني والمتنوع في الهند حيث قُدمت عروض مفعمة بالحيوية من مختلف الولايات والوزارات وتناولت موضوع القوة النسائية.

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