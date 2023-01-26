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عربي-دولي

روسيا تهدّد مبكراً بوقف آلية إيصال المساعدات لملايين السوريين عبر الحدود

Lebanon 24
26-01-2023 | 18:30
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هدّدت روسيا برفض تجديد آلية المساعدات عبر الحدود إلى الملايين الذين يقطنون مناطق سيطرة المعارضة شمال غرب سوريا بعد انتهاء التفويض في حزيران المقبل، والتي أصدر مجلس الأمن قرارا بالإجماع بتمديدها مطلع الشهر الجاري، لمدة ستة أشهر أخرى.
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وقال المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا في اجتماع ل‍مجلس الأمن الدولي أمس الأول، إن الآلية الحالية للمساعدات الإنسانية عبر الحدود في سورية ليست لديها فرصة تذكر لتجديدها في يونيو المقبل.
وقال نيبينزيا: "يصادف العام المقبل الذكرى السنوية العاشرة لآلية المساعدة الإنسانية عبر الحدود في سوريا، والتي تزود شمال غربي سوريا حاليا بالمساعدات الإنسانية في انتهاك للمعايير الإنسانية المعترف بها عموماً".
وتابع: "في شكلها الحالي، هناك فرصة ضئيلة للآلية للبقاء ليس فقط حتى الذكرى السنوية، ولكن حتى التمديد المقبل لها في حزيران المقبل".
وقال المندوب الروسي: "إذا كان نظراؤنا الغربيون يريدون الحفاظ على إمكانية تقديم المساعدة لسكان إدلب ولكن ليس عبر دمشق، فإنهم بحاجة للبدء في العمل معنا على التحول العميق للآلية".
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