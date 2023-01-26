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إنفجارات قوية بالقرب من محطة زابوروجيه.. هذا ما رصدته وكالة "الطاقة الذرية"

Lebanon 24
26-01-2023 | 16:06
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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خبراءها رصدوا انفجارات قوية بالقرب من محطة زابوروجيه النووية.



وأشارت الوكالة في بيان الى أن "الخبراء الموجودين في المحطة أبلغوا عن وقوع انفجارات قوية خارج الموقع، تدل على عمليات قتالية بالقرب من الموقع القريب من جبهة النزاع المستمر في البلاد".
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المصدر: روسيا اليوم
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