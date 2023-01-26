إنفجارات قوية بالقرب من محطة زابوروجيه.. هذا ما رصدته وكالة "الطاقة الذرية"

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خبراءها رصدوا انفجارات قوية بالقرب من محطة زابوروجيه النووية.







وأشارت الوكالة في بيان الى أن "الخبراء الموجودين في المحطة أبلغوا عن وقوع انفجارات قوية خارج الموقع، تدل على عمليات قتالية بالقرب من الموقع القريب من جبهة النزاع المستمر في البلاد".

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