كيف علّقت الأمم المتحدة على التطورات المحيطة بأوكرانيا؟

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أكدت الأمم المتحدة أن التطورات الأخيرة المحيطة بأوكرانيا "لا تقود إلى السلام".ورداً على طلب التعليق على قرار عدد من الدول تزويد أوكرانيا بالدبابات، قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك: "لن نعلّق على كل حالة ورود أسلحة جديدة".وتابع: "ما نريد رؤيته هو السلام العادل وفقاً لميثاق الأمم المتحدة، لكن ما نراه اليوم لا يقودنا بهذا الاتجاه".