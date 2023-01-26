بعد أعمال العنف.. بلينكن يزور الضفة وإسرائيل

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يتوجّه وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، الأسبوع المقبل، إلى مصر والضفة الغربية المحتلة وإسرائيل، حيث سيحض على وقف أعمال العنف في أعقاب عملية إسرائيلية أوقعت قتلى، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الخميس.وستبدأ جولة بلينكن الأحد 29 كانون الثاني وتستمر حتى الثلاثاء 31 منه.واشارت وزارة الخارجية الاميركية في بيان اليوم، الى أن الوزير سيتشاور مع الشركاء بشأن قضايا من بينها الحرب بأوكرانيا وإيران والعلاقات الفلسطينية الإسرائيلية والإبقاء على حل الدولتين.وسيلتقي بلينكن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس، و"سيشدد على ضرورة أن يتخذ الطرفان خطوات لتهدئة التوتر من أجل وضع حد لدوامة العنف التي أودت بالعديد من الأبرياء"، بحسب ما قاله المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس.